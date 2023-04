Vinca il peggiore Pieraccioni show per beneficenza

di Angela Baldi

Si chiama “Vinca il peggiore” è uno spettacolo di arte varia presentato da Leonardo Pieraccioni in persona, sul palco con l’orchestra Sarabanda e Barbara Perissi. L’appuntamento è per sabato 13 maggio alle ore 21 al teatro Tenda di Arezzo. La prevendita dei biglietti è già disponibile nel circuito Ticketone. E’ lo stesso Pieraccioni tramite il suo profilo Instagram ufficiale a promuovere lo spettacolo che è prima di tutto un evento solidale. "Forza gente! - scrive l’attore e regista toscano - Col mitico don Giuliano e Solidarietà in buone mani grazie anche a spettacoli così, hanno già costruito due scuole a Magbana in Sierra Leone. Con questo show, dove vincerà la peggiore esibizione, si gettano le fondamenta per un’altra scuola a Masongbo, sempre in Sierra Leone. C’è da divertirsi parecchio ed è vietato non venire. Su ticketone i biglietti".

E Pieraccioni svelando il meccanismo dello spettacolo di arte varia in cui presenterà le esibizioni in gara, ma a vincere sarà appunto la peggiore, posta anche una serie di foto con don Giualinao e che raffigurano le scuole già costruite in Sierra Leone nel viallaggiondi Magbana e i bambini che la frequentano. Non è la prima volta che il regista aiuta la onlus "Solidarietà in buone mani" partecipando per esempio alle cene di finanziamento: "Con le mie battute aiuterò a far studiare i bambini della Sierra Leone", un paese martoriato prima da una lunga guerra civile, poi dall’epidemia Ebola. Un Paese dove la povertà dilaga, le persone non hanno acqua da bere, cibo per mangiare, gas per cucinare, vestiti da indossare.

Pieraccioni ha deciso di investire la sua popolarità per aiutare quei bambini poverissimi ad avere una nuova scuola. Con le sue battute aiuterà a studiare i bambini della Sierra Leone. In questo caso i piccoli abitanti sostenuti dall’associazione Solidarietà in buone mani, presieduta da Giuliano Faralli, parroco di Montecchi Vesponi a Castiglion Fiorentino. L’associazione organizza cene di autofinanziamento per sostenere i propri progetti e Pieraccioni è stato più volte protagonista. L’associazione è stata fondata nel 2003 da un gruppo di amici di Padre Arturo Buresti, missionario scomparso nel 2007.