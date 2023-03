Villetta confiscata alla mafia Diventerà la casa di chi non ce l’ha

Sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria alla villetta confiscata alla mafia in località Le Ville. Adesso questo edificio, chiuso ormai dagli anni novanta, verrà ristrutturato e riconsegnato alla cittadinanza, dopo essere stato confiscato nel 2001 e rientrato nelle disponibilità del Comune di Terranuova Bracciolini a partire dal 2013. "Si tratta di un importante intervento di recupero – ha spiegato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni – reso possibile grazie all’ottenimento di un finanziamento di 260mila euro, erogato dalla Regione Toscana, che andrà a coprire interamente il costo dei lavori. L’immobile servirà a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, dunque, attraverso la sua riqualificazione, verrà restituito alla comunità dando anche una risposta alle diverse esigenze di carattere sociale. Ci tengo a ringraziare la Regione per il finanziamento e Libera Coordinamento Valdarno per la costante opera di sensibilizzazione". La villetta con vista sulle balze è appartenuta a Giuseppe Priolo, affiliato alla ‘ndrangheta, morto nel 2012 vittima di un attentato in Calabria. Con l’intervento finanziato, fanno sapere da piazza della Repubblica, si procederà, tra le altre cose, ad un rinforzo strutturale localizzato.

In particolare, si prevede l’asportazione dei pavimenti per realizzare una nuova soletta, verranno revisionate le tubazioni degli impianti e collocati nuovi pavimenti. La manutenzione straordinaria riguarderà anche la copertura esterna e verrà installata una nuova linea vita per l’accesso in sicurezza alla terrazza coperta sul tetto. Totalmente revisionati anche i servizi igienici, di cui uno al piano terra reso in questo caso accessibile ai portatori di handicap. L’immobile è un terratetto capo schiera libero su tre lati, circondato da resede e con garage, sviluppato su 4 livelli: seminterrato, piano terreno rialzato, piano primo e sottotetto. Al momento dell’assegnazione al Comune, da parte dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, il bene immobile presentava diverse problematiche, anche di ordine strutturale, che verranno risolte grazie all’intervento in corso d’opera. Il finanziamento si colloca all’interno di un avviso pubblico della Regione Toscana dedicato ai 26 comuni che ospitano beni confiscati alla criminalità organizzata. L’ente regionale ha stanziato altri 450mila euro per la riqualificazione del capannone industriale di via Poggilupi, anch’esso sottratto alle mafie, i cui lavori inizieranno quest’anno.