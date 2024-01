Villa Severi, Pd e Arezzo 2020: “Se ne discuta in Consiglio Comunale”

Arezzo, 18 gennaio 2024 – “A fine ottobre dell’anno scorso abbiamo depositato un atto d’indirizzo su Villa Severi e chiesto così a sindaco e giunta di non mettere a bando l’area sportiva che vi insiste, per permettere a tutti di continuare a fruirne liberamente, intervenendo semmai con consistenti opere migliorative e realizzando un’area inclusiva dotata di giochi e area pic-in per famiglie e bambini – così i gruppi consiliari PD e Arezzo 2020.

Ci auguriamo di poterlo discutere al prossimo Consiglio Comunale e che la sua approvazione tracci finalmente una linea netta e non oltrepassabile da parte dell’amministrazione comunale. Nel frattempo, cercheremo di diventare megafono della voce dei cittadini che per questo incontreremo martedì prossimo, assieme alle associazioni che hanno in Villa Severi il loro riferimento o la loro sede, due giorni prima dei lavori dell’assemblea.

Non è ripetitivo sottolineare ancora una volta l’importanza sociale di quest’area, diventata uno spazio che ospita abitudini consolidate da parte di giovani e meno giovani. E prima di correre il rischio di una sua ‘privatizzazione’, il Comune rifletta se mettere mano alle proprie risorse per evitare quello che sarebbe solo un triste epilogo”.