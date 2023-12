Villa Severi, concluso l’intervento al parco: "La nostra risposta immediata all’appello"

AREZZO

Il 20 settembre era partita la petizione popolare per Villa Severi: "L’amministrazione comunale si occupi di questo parco". Un documento con il quale i cittadini manifestavano la loro amarezza e risentimento riguardo lo stato di manutenzione e conservazione delle strutture. Oggi la risposta del Comune: "E’ stato concluso l’intervento di risistemazione di alcune parti del parco". I lavori di manutenzione e ripulitura hanno interessato i camminamenti, i fossi e la fontana collocata nella parte alta dell’area verde. "Abbiamo dato risposta in tempi rapidi alle richieste dei cittadini che avevano segnalato, durante la recente assemblea pubblica a cui presi parte insieme al vice sindaco Lucia Tanti e all’assessore Federico Scapecchi, la necessità di provvedere ad una risistemazione di alcuni spazi di un parco, quello di Villa Severi, molto frequentato. In particolare l’intervento sulla fontana ne ha previsto il completo svuotamento necessario ad una pulizia approfondita e nei prossimi giorni verrà nuovamente riempita", ha commentato l’assessore Alessandro Casi. In occasione di quell’assemblea, a fine ottobre, era stata promessa la manutenzione delle aree verdi e la nuova messa a dimora dei giochi per bambini.