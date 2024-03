Vignini svela la sua squadra. In lista anche la sorella di Jovanotti: "Candidati legati a questa terra"

Vignini inizia a svelare le sue carte: venerdì sera l’ex primo cittadino (2004-2014) di Cortona in corsa per firmare il tris da sindaco ha presentato la lista Cortona Civica che appoggia la sua candidatura. Si tratta della prima delle tre che sosterranno Vignini (Movimento 5 Stelle e Partito Democratico presenteranno i loro nomi a breve) e come dice il candidato sindaco stesso "è una lista che è una fotografia fedele di una terra che esprime posizione e impegno ed è politicamente e culturalmente trasversale". Tant’è che tra i sedici candidati ci sono il segretario locale del Partito socialista italiano, Rossano Cortini, e un rappresentante dell’associazione culturale Il Pungiglione, Fabio Comanducci. La capolista sarà l’avvocato Federica Gabrielli, e a proposito di nomi femminili, sottolinea Vignini, "abbiamo dato euguale spazio". Tra i nomi spicca anche quello di Anna Cherubini: scrittrice e volto noto negli ambienti culturali della zona, sorella del cantautore Lorenzo Jovanotti, Cherubini è, tra le altre cose, direttrice artistica del Foiano Book Festival la rassegna letteraria organizzata nella città del Carnevale.

E a proposito di libri Cherubini presenterà il suo ultimo libro "Diventeremo amiche" proprio intervistata da Andrea Vignini, insieme a Pietro Orlando, fratello di Emanuela, la giovane cittadina vaticana scomparsa nel 1983.Ma torniamo alla rosa.

A scendere in campo nella squadra di Cortona Civica ci sono anche Alessia Redi (assegnista di diritto privato), Roberto Pulicani (ex generale della Finanza), Azzurra Menchetti (impiegata nel settore privato), Fabio Comanducci (pensionato), Alice Tarquini (impiegata), Stefano Bertini, (giornalista), Chiara Tribbioli (impiegata nel sociale), Alessio Battaglini (Operaio), Maria Rosaria Stigliano (Educatrice professionale), Emiliano Ferrettini (impiegato), Mario Parigi (ex funzionario della polizia municipale e insegnante), Monia Tarquini (avvocato) e Remo Rossi (ex sindacalista)."Mai come in questo periodo - prosegue Vignini - è importante che i cittadini si impegnino in maniera attiva e responsabile. Il comune di Cortona ha attraversato, nei passati cinque anni, il suo periodo più nero con un’Amministrazione di destra che ha dimostrato tutta la sua incapacità e incompetenza. Divisi su tutto, isolati a ogni livello e senza una reale politica di sviluppo".