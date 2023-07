Vigili, nuova sede in panne A rischio il completamento

Quella caserma non s’ha da fare? Don Rodrigo non c’entra ma pare proprio che una sorta di maledizione si sia abbattuta sullo sfortunato progetto di via Filzi. La nuova sede dei vigili, contestata fin dall’inizio per la sua ubicazione ma il cui progetto alla fine era stati accompagnato al traguardo, come Dorando Petri alle olimpiadi. Fino a far partire i lavori. Ma poi per bloccarli: mille volte, dando modo al Comune di tirare sospiri di sollievo a intermittenza, spezzati da nuove delusioni. Ora il quadro si fa cupo.

"Da circa un mese – conferma con la solita franchezza l’assessore Marco Sacchetti – i lavori sono praticamente bloccati". Oddio, se ci vai qualche movimento c’è ancora, incroci operai con le carriole e spostamento di detriti. "Battiti" di una vita che si spegne o segnali di speranza? Di certo la partita a questo punto si giocherà in pochi giorni o al massimo settimane.

Da Palazzo Cavallo le mail si rincorrono così come gli incontri. In consiglio comunale a sollevare il caso è stato Alessandro Caneschi, consigliere del Partito Democratico. Ad ampio raggio. "La rotatoria di via Fiorentina, il raddoppio del tunnel del Baldaccio e la caserma di via Filzi sono situazioni la cui gravità è sotto gli occhi di tutti". Su via Filzi perfino un cameo. "I ritardi possono in qualche modo ‘rallegrarci’ vista la nostra contrarietà espressa da sempre verso quel cantiere, tra l’altro concepito con una procedura appaltante discutibile". Sulla doppia canna del Baldaccio il ritardo c’è ma siamo ben lontani dalla calma piatta. "Ritengo che l’intervento possa essere completato entro dicembre".

Su via Fiorentina l’andamento è stato più lento di quello caro a Tullio De Piscopo però al piccolo passo il cantiere procede, tra l’altro con una delimitazione del traffico promettente. Ma su via Filzi siamo davvero lontani.

Tra l’altro si parla di un leasing in costruendo, quindi con una banca a fare da intermediario e l’associazione di imprese sostanzialmente proprietaria dell’immobile. Uno di quei vicoli ciechi che fanno sorridere solo quanti ritenevano via Filzi strada troppo stretta e angusta per una caserma dei vigili.

Quindi? Per ora bocche cucite: Sacchetti ha promesso a Caneschi una risposta scritta e di sicuro la manderà. Diciamo che secondo tradizione sono tre le strade possibili. Una la risoluzione del contratto per eventuali inadempienze, ma non è chiaro se passando dalla riacquisizione da parte del Comune dello stabile. Le altre due meno drastiche: la sostituzione dell’impresa costruttrice o una nuova scommessa su quella vincitrice, certo a fronte di precise garanzie. Intanto si fanno sotto anche i rifornitori per essere pagati, pare che anche l’afflusso di calcestruzzo sia stato interrotto. Per ora i vigili restano nella loro sede, pur in affitto, sulla Setteponti. E se la tengono stretta.

Alberto Pierini