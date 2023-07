Vigili del Fuoco: esercitazione all'interno dell'area mineraria di Cavriglia

CAVRIGLIA

I Vigili del Fuoco si esercitano all’interno dell’area mineraria di Santa Barbara, grazie ad un accordo con Enel e nei giorni scorsi, sulle strade bianche della miniera a cielo aperto, il Comando di Arezzo ha tenuto il corso speciale Patenti Terrestri di IIa IIIa categoria con esercitazioni di guida su terreno non preparato. Gli operativi del corpo hanno potuto utilizzare i molti chilometri di strade e vie, chiuse al traffico, all’interno dei 1.600 ettari del perimetro minerario, per effettuare una importante attività di training alla guida di fuoristrada lungo dorsali stradali non asfaltate, utili a simulare operazioni sul campo in zone impervie per interventi di emergenza, esercitandosi così in totale sicurezza sui mezzi pesanti e speciali della flotta VVF. Non è la prima volta che i pompieri utilizzano questo angolo di Toscana per le loro operazioni specialistiche in situazioni di emergenza. Fu così anche lo scorso anno. Enel e Vigili del Fuoco hanno quindi confermato la sinergia per attività di addestramento e scenari di simulazione su un territorio molto vasto, a cavallo tra i comuni di Cavriglia e Figline Incisa Valdarno. Iniziativa possibile grazie alla disponibilità del colosso elettrico, che gestisce i siti produttivi di Santa Barbara e Pietrafitta, nel perugino, e che, attraverso il responsabile Paolo Tartaglia ed i suoi collaboratori, ha instaurato una collaborazione proficua con i Vigili del Fuoco per attività di esercitazione e simulazione emergenze all’interno dell’area mineraria, da svolgersi sempre in periodi e modalità concordate preventivamente.

Nei giorni scorsi tra l’altro, il sito ha ospitato un gruppo di cicloamatori per l’iniziativa "Alba in Miniera", promossa da Valdarno Bike Road in collaborazione con Enel. Un risveglio davvero spettacolare, pedalando dalle sei del mattino alla scoperta dei sentieri dell’area mineraria, accarezzati dalle primi luci dell’aurora e avvolti nella suggestiva storia di una storica miniera.