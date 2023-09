Videosorveglianza in città. Installate 40 telecamere

di Claudio Roselli

Saranno installate a Sansepolcro 40 nuove telecamere di videosorveglianza grazie a un bando del Ministero dell’Interno e a un investimento del Comune di oltre 40mila euro. "L’amministrazione Innocenti ha promosso fin dalla campagna elettorale la volontà di rafforzare gli strumenti di prevenzione in tema di sicurezza, primo fra tutti la videosorveglianza, rendendo questo fronte un punto importante delle proprie linee programmatiche". Queste le parole dell’assessore alla pubblica sicurezza Alessandro Rivi, che prosegue: "Su questo tema, quindi, l’assessorato alla polizia municipale con gli uffici preposti ha portato avanti più progettualità, al fine di reperire tutti i fondi sovracomunali possibili per rafforzare il sistema già funzionante dentro e fuori le mura della città. Dopo una prima candidatura nel 2021, ci siamo riproposti nel 2022 al bando del Ministero dell’Interno, che ha come oggetto il rafforzamento della sicurezza urbana dei Comuni, attraverso il finanziamento di sistemi di videosorveglianza. Siamo estremamente soddisfatti che il nostro Comune sia risultato assegnatario del finanziamento statale, ottenendo il massimo importo finanziabile. Non solo, il progetto che il Comune ha candidato si è posizionato al 151esimo posto su una graduatoria di quasi duemila Comuni".

Il progetto presentato e accolto prevede un investimento totale di 130.440 euro. Saranno installate oltre 30 telecamere di contesto in vari punti della città, dentro e fuori le mura, più ulteriori 10 di lettura targhe in accessi della città al momento non presidiati. Considerando l’importante traffico di dati, sono previsti nel progetto anche un nuovo server e un nuovo software per l’immagazzinamento e la gestione dei dati.