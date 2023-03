Video e app anti-violenze in treno Agenti a bordo? Parte il messaggino

di Massimo Bagiardi

Un episodio di violenza che, purtroppo, ha messo ancora in risalto tutte le problematiche per addetti ai lavori e passeggeri all’interno dei convogli del nostro territorio. Martedì, infatti, in un treno che da Firenze porta ad Arezzo, all’altezza di Pontassieve, una 43enne aretina, in preda ai fumi dell’alcol, si è scagliata dapprima su alcune persone e successivamente, sulla capotreno aggredendola con dei pugni dopo che ripetutamente le era stato chiesto di scendere. Il fatto ha naturalmente scatenato le reazioni dei sindacati di categoria, che ieri hanno anche indetto uno sciopero di due ore dalle 10 alle 12 per mettere ancor più in evidenza la questione che non rappresenta un qualcosa di isolato, come qualcuno potrebbe pensare. Per vedere di arrivare a un punto ben definito è stato sottoscritto un accordo fra Trenitalia, Regione e Forze di Polizia - Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria - che prevede l’utilizzo di un’app per registrarsi a bordo treno da parte degli agenti delle forze di polizia non in servizio. Il capotreno, viene avvisato attraverso una notifica sul tablet di servizio della presenza a bordo dell’agente, che può contattare in caso di criticità. E’ nata così l’FS Security, la nuova società del gruppo FS dedita ad assicurare sempre maggiore sicurezza in tutte le aree ferroviarie, in coordinamento quotidiano con le forze dell’ordine cui si confrontano con la Polizia Ferroviaria giusto per rappresentare le problematiche più rilevanti su alcuni treni e in tratte ritenute a rischio avanzando, al tempo stesso, proposte e possibilità di interventi per ridurre il fenomeno dei tanti episodi segnalati. Vari sono i servizi messi a disposizione, si va dai monitoraggi di sottobordo e a bordo treno in stazioni e tratte che vengono individuate attraverso una costante analisi dei flussi di viaggiatori e degli illeciti che si manifestano in ambito ferroviario, a un numero dedicato - il 1600 - da utilizzare prontamente per agevolare la richiesta di intervento della Polizia Ferroviaria in caso di necessità a bordo treno, alla formazione specifica al personale "Frontline" nella quale si forniscono strumenti cognitivo-comportamentali per evitare le situazioni di criticità che potenzialmente possano dar luogo ad episodi aggressivi fino all’installazione, già attiva nelle principali stazioni così come nella maggioranza dei treni, di un sistema di videosorveglianza proprio per una costante tutela dei viaggiatori così come del personale che presta la propria opera per conto di Ferrovie dello Stato. Strumenti, questi, che daranno non solo maggior sicurezza ma si spera possano realmente essere efficaci per contrastare, una volta per tutte, questi fenomeni di violenza.