Video con droni e deejay Caccia ai turisti millennial

di Laura Lucente

Operazione "turisti-millennials". Cortona prova ad accaparrarsi anche il pubblico più giovanile con un video celebrativo per celebrare le bellezze storico artistiche della città. Lo fa con un mix accattivante di musica e immagini di sicuro impatto tra i giovani. Un’idea che nasce dal basso e proprio dalla creatività di un’associazione, Cautha, formata da giovani del territorio che da un paio d’anni sta portando avanti iniziative anche molto diverse tra loro che spaziano da concerti musicali fino all’organizzazione di festival come quello della scienza, che lo scorso anno ha raccolto un encomiabile successo.

E così, dopo che l’amministrazione aveva aperto il suo primo canale "istituzionale" Tik Tok, raccogliendo subito, grazie ad un azzeccato post con colonna sonora di Sfera Ebbasta quasi 10 mila "seguaci" ecco arrivare l’idea dei giovani di Cautha con l’obiettivo di generare valore per il territorio. Cortona si presenta così al pubblico dei social in tutta la sua bellezza, catturata in più momenti della giornata, dal mattino in Fortezza del Girifalco al tramonto sul Belvedere.

Il tutto accompagnato dalla musica del Dj resident e componente di Cautha, Gabriele Banchelli. Dieci minuti di video facilmente "spacchettabili" per esigenze social che vogliono presentare Cortona anche ad un pubblico più giovane, viaggiatori di oggi e possibili turisti interessati. "Siamo felici di cominciare questo 2023 con una celebrazione di Cortona - sottolinea Iacopo Mancini, presidente di Cautha - il bello della nostra associazione è che accogliamo le idee di chi voglia spendersi per il territorio e le rendiamo realizzabili, grazie al supporto di tantissime realtà che credono in noi e ci permettono di portare a termine i nostri progetti. Per questo video abbiamo messo a terra l’idea del nostro associato Gabriele Banchelli, grazie al supporto dell’amministrazione e di numerosi sponsor privati: una promozione di Cortona su tutti i social, una specie di trailer e biglietto da visita per la città, a cui seguiranno altri tre video più brevi con i momenti più suggestivi delle riprese. Ci tengo a ringraziare tutti i colalbroatori del progetto, tra cui l’assessore Francesco Attesti per averci assistito e consigliato e i numerosi sponsor che ci hanno creduto.Tutti insieme continueremo a creare valore per Cortona". A realizzare le riprese e il montaggio Faisele Oujerm e Edoardo Terrosi. "Apprezziamo questo interessante tentativo di contaminazione - conferma l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona Francesco Attesti - crediamo che questo video possa essere un modo per avvicinare i giovani alle bellezze storico artistiche della nostra città".