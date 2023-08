Vicesindaco cade dalla bicicletta, corsa in ospedale Milighetti ha perso il controllo e battuto la testa

Si trova ancora ricoverato alle Scotte di Siena, sotto osservazione, il vicesindaco di Castiglion Fiorentino Devis Milighetti, dopo una rovinosa caduta dalla bicicletta. È stato lo stesso primo cittadino Mario Agnelli a mettere al corrente la popolazione di quanto avvenuto con un post nel suo profilo Facebook: "Faccio gli auguri di pronta guarigione, anche a nome di tutta l’amministrazione al vicesindaco Devis Milighetti che, a seguito di una rovinosa caduta in bicicletta accaduta stamani in via Madonna del Rivaio, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico con lievi escoriazioni, ragione per la quale è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale delle Scotte di Siena in codice giallo per gli opportuni accertamenti".

Veniamo ai fatti. Poco prima della tredici, il vicesindaco stava percorrendo via Madonna del Rivaio, direzione viale Mazzini, con la sua bicicletta a pedalata assistita. Proprio di fronte alla chiesa, Milighetti ha perso il controllo del veicolo a due ruote e si è letteralmente ribaltato, atterrando sull’asfalto frontalmente. L’impatto è stato decisamente pesante, al punto che nella caduta Milighetti ha riportato sia un trauma cranico commotivo, che un trauma al torace, oltre a varie escoriazioni. Fortunatamente, l’auto che stava arrivando in direzione opposta è riuscito a fermarsi in tempo.

L’automobilista ha subito allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl, prima l’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e poi l’elisoccorso Pegaso, a bordo del quale l’amministratore castiglionese è stato rasferito a Siena in codice giallo. Per i rilievi, è intervenuta la polizia mmunicipale guidata dal comandante Marcellino Lunghini. Sul luogo dell’incidente, anche il sindaco Agnelli, che si è voluto interessare di persona delle condizioni di Milighetti, 48 anni.

Il post con il quale ha informato la comunità dell’accaduto, ha registrato numerosi i messaggi di auguri indirizzati a Milighetti.Tra i tanti interventi anche quello del sindaco di Cortona Luciano Meoni, il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, il presidente di Estra Clima Giovanni Grazzini e l’ex sindaco castiglionese Paolo Brandi.

Simona Santi Laurini