VicenzaOro fa felici le 200 aziende aretine. Giordini: "Ma ora rilanciamo i nostri eventi"

Il proverbiale sorriso di Giordana Giordini è più spendente che mai. L’edizione settembrina di VicenzaOro si è appena conlcusa e il bilancio delle oltre 200 aziende aretine, a sentire la presidente della Consulta, è più che positivo: "Siamo andati oltre le aspettative grazie a molti clienti stranieri, in particolare dall’America e dai Paesi arabi – spiega Giordana Giordini (nella foto) – c’è stato anche un importante ritorno di richieste dall’Italia, un segnale positivo su un mercato che si sta risvegliando in vista del Natale. Tutti hanno fatto buoni affari anche se chi ha investito su innovazione e tecnologia è andato sicuramente meglio e questo è un tema che sicuramente sarà centrale al prossimo Summit del gioiello italiano che si svolgerà a dicembre al Palaffari".

A Vicenza c’erano oltre 1200 espositori provenienti da 34 paesi, i quali presenteranno le loro straordinarie creazioni agli operatori del settore, compresi i 400 buyer internazionali ospitati.Il tema di fondo è sempre il solito, le aziende aretine preferiscono la fiera vicentina a quella di casa. Una tendenza che si registra anche quest’anno: "Servirebbe più attaccamento al territorio, a Vicenza c’erano più di cento aziende aretine che non partecipano a OroArezzo. Eppure come associazioni di categoria facciamo moltissimo per attrarre buyer da tutto il mondo e sarebbe bello vedere che questo lavoro viene considerato da chi lavora in questa terra".

Semmai per l’edizione 2024 della fiera aretina c’è qualche preoccupazione legata alla data: "Sarà nel fine settimana del 10 maggio – spiega la presidente della Consulta – e queto non favorisce gli operatori statunitensi che hanno Las Vegas proprio in quei giorni. Servirebbe per questo un po’ più di attenzione e coordinamento".

f.d’a.