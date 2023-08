Vicenzaoro con 1200 imprese Al centro l’innovazione digitale: ci sono anche due startup aretine

Dal processo creativo alla lavorazione, dalla logistica fino ai servizi di comunicazione e di vendita: la rivoluzione digitale attraversa l’intera filiera dell’oro e dei preziosi. Il suo impatto sarà uno dei temi principali dell’edizione di Vicenzaoro dall’8 al 12 settembre. Secondo la ricerca “Lusso e tecnologia: l’inizio di una nuova era” pubblicata da Bain & Company per conto di Comité Colbert, nei prossimi tre anni le aziende del lusso impiegheranno mediamente tre tipi di tecnologie emergenti in più rispetto a quelle già utilizzate. Per la prima volta a Vos Livemote, startup di Arezzo con capogruppo a Roma che sviluppa software per l’assistenza tecnica sui macchinari tramite realtà aumentata e per la modellazione 3D a partire da supporti fotografici. Tra i tool digitali in esposizione anche il software dell’aretina Alo Solutions per realizzare servizi fotografici di prodotto o video professionali direttamente da mobile. Processi creativi, manualità artigianale, sensibilità umana sono ingredienti fondamentali nell’industria del gioiello.

La fiera dell’oro è sold out. Ieg, organizzatrice di Vicenzaoro September, ha messo a disposizione tutti gli spazi disponibili per accogliere gli oltre 1200 brand espositori in arrivo da 34 Paesi al salone internazionale, che dall’8 al 12 settembre (con un nuovo orario di apertura, dalle 10 alle 19) riunirà la filiera dell’oro e del gioiello.

Un settore che nel primo trimestre 2023 - secondo i dati elaborati dal Centro studi di Confindustria Moda per Federorafi - registra, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un fatturato in crescita dell’11,3%, trainato dall’export. Produzione industriale in terreno positivo (+2,3%) a differenza di altri settori della manifattura made in Italy. Germania, Turchia, Cina, India e Thailandia sono i Paesi più rappresentati dai brand espositori provenienti dall’estero, che coprono circa il 40% dell’offerta espositiva. Il made in Italy sarà rappresentato da tutti i principali distretti che valorizzeranno le eccellenze di prodotto e servizio sulle quali si concentrerà il business matching dei 400 buyer esteri coinvolti nel programma di incoming attivato con il supporto del ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale e dell’agenzia Ice, in arrivo da tutto il mondo e in particolare da Usa, Emirati Arabi Uniti, Israele, Cina e Paesi Asean. Sono diverse le aziende in lista d’attesa, in particolare per la community Icon dedicata alla gioielleria di alta gamma.