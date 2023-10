Vicenda Aquila Women. Chiassai. “La vicenda poteva essere gestita diversamente”

Arezzo, 25 ottobre 2023 – Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini è intervenuta in merito alla decisione dell'Aquila Calcio di chiudere l'esperienza della prima squadra femminile. Decisione che continua a far discutere. "Da donna me ne dispiaccio - ha detto - quando ho saputo la notizia ho chiesto alle ragazze di poterle incontrare per farmi raccontare quanto accaduto. Sentendo le due parti posso dire che ci sono state dinamiche che potevano essere gestite in maniera diversa e probabilmente ci sarebbe stata anche la possibilità di continuare il campionato, anche se non c'erano i numeri per avere una rosa qualititivamente e quantitativamente all'altezza. Così non è stato perchè a volte nel confronto ci si scontra.

Chiassai, durante l'incontro, ha proposto alle ragazze un'alternativa, che ha poi trovato il consenso del Montevarchi Calcio. "Ho chiesto loro di partecipare al campionato di calcio a 5 per non disperdere del tutto questa esperienza. Le giocatrici mi hanno risposto qualche giorno fa e mi hanno annunciato di non accettare questa proposta"