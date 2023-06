Viale Gramsci, via ai lavori Sarà un’estate di passione

di Francesco Tozzi

Inizieranno domani i lavori per la riqualificazione di viale Gramsci. Subito dopo la fine dell’anno scolastico, parte dunque la cantierizzazione per il progetto di valorizzazione di una delle più importanti arterie a nord della città. Il piano d’intervento, presentato dall’amministrazione anche in occasione di incontri pubblici con la cittadinanza, ha lo scopo principale di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione all’utenza debole che frequenta l’area, soprattutto nel periodo scolastico, ma anche biciclette e veicoli a motore, di contenere la velocità di percorrenza del viale e di fluidificare il traffico, particolarmente intenso in alcune ore della giornata. Nella prima fase, che si protrarrà per tutta l’estate, il cantiere interesserà il tratto ovest del viale da via Peruzzi fino all’incrocio con via Milano. I lavori inizieranno dal lato del viale antistante l’Isis Valdarno e prevedono la realizzazione del golfo di sosta per gli autobus e delle opere necessarie ad ampliare il marciapiede nel tratto compreso tra i due innesti di via Perugia.

Le opere proseguiranno anche sull’altro lato del viale in modo da rendere fruibile e sicura l’area di accesso delle scuole prima della ripresa delle attività scolastiche. I lavori procederanno poi nella parte superiore del viale per concludersi, salvo imprevisti, per la fine dell’anno. Gli automobilisti, da domani, dovranno fare attenzione. Dalle 8 di mattina, infatti, è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di viale Gramsci da via Perugia, nuova immissione, a via Peruzzi fino al termine dei lavori. La circolazione non subirà variazioni e la fermata bus rimarrà nell’attuale collocazione. L’opera verrà a costare 1 milione e 100mila euro, soldi interamente coperti dai finanziamenti legati all’arrivo delle terre della Tav. Il piano complessivo prevede il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che saranno illuminati, la riqualificazione complessiva di piazza Firenze, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento nella rete delle piste ciclabili. Il rallentamento della velocità di percorrenza della strada sarà ottenuto con gli attraversamenti pedonali rialzati e la conservazione del semaforo davanti alle scuole Masaccio. In previsione anche una nuova illuminazione del viale e la riqualificazione del giardino del Calambrone. Nelle intenzioni della giunta Vadi, dovrà diventare un viale urbano che sia comodo da frequentare in auto, ma sicuro da vivere a piedi o in bicicletta. Perplessità invece sono state sollevate nei mesi scorsi dal Movimento 5 Stelle, che ha definito il recupero di viale Gramsci un "progetto con luci e ombre". Con il restyling il viale potrebbe perdere 15 parcheggi, l’innesto con piazza Firenze resterebbe problematico e verrebbero abbattuti 33 alberi su 74, che saranno sostituiti da altra vegetazione.