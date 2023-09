Viale Gramsci. Sos sicurezza

SAN GIOVANNI

Non si fermano le polemiche sui lavori di riqualificazione di viale Gramsci a San Giovanni, a maggior ragione ieri mattina, primo giorno di scuola. In zona, infatti, insistono importanti plessi scolastici cittadini e il capogruppo del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi ha pubblicato un video in cui si vedono i ragazzi "costretti a camminare sul ciglio della strada a causa dell’impraticabilità dei marciapiedi in fase di asfaltatura". "Era quello che ci immaginavamo – ha detto Pierazzi – Viale Gramsci è ormai diventata una strada insicura sia per il potenziale inquinamento che non sarà più "intercettato" dai tigli abbattuti, sia per chi si trova in questi giorni ad attraversarla. Nel cronoprogramma la giunta Pd aveva promosso di terminare i lavori prima dell’apertura delle scuole, ma come al solito si prendono beffa dei cittadini, vedi Bucci, ex ospedale Alberti e la pista di atletica". Lo scorso mese di luglio l’esponente dei pentastellati aveva presentato un’interrogazione in consiglio comunale per conoscere in modo più approfondito alcuni passaggi, definiti non sufficientemente approfonditi, sulla riqualificazione dell’arteria.

Pierazzi, nelle sue critiche, si era soffermato in primo luogo sul taglio degli alberi, non prima di avere criticato l’amministrazione comunale per non aver ascoltato il territorio, per non aver messo in campo azioni ecosostenibili, per una tutela dell’ambiente definita inesistente e per una "mancanza di visione complessiva della città". Era poi tornato su un suo cavallo di battaglia, ricordando che gli alberi maturi rimuovono gli inquinanti atmosferici circa 70 volte più efficacemente di quelli giovani, mentre le barriere di vegetazione riducono il rumore. Adesso questo nuovo intervento, in concomitanza con l’inizio delle scuole. Probabilmente della vicenda si tornerà a parlare in occasione del prossimo parlamentino cittadino.