Viale Gramsci Nuovi interventi

A San Giovanni proseguono gli interventi di riqualificazione di viale Gramsci. Da ieri, alle 8 di mattina, si è dato il via con l’asfaltatura della strada nel tratto da via Perugia fino alla rotatoria di via Peruzzi e con il rifacimento del manto stradale nel piazzale dell’Isis Valdarno. I lavori proseguiranno, salvo imprevisti, fino a giovedì 14 settembre. Il giorno successivo, come noto, riapriranno le scuole.