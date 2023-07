Viale Gramsci, lavori a ritmo serrato Pavimentazione e taglio alberi A settembre pronta la zona scuole

di Massimo Bagiardi

Procedono come da programma i lavori di riqualificazione di viale Gramsci a San Giovanni Valdarno. Un progetto, questo, di 1 milione e 130 mila euro finanziati con una parte dei contributi al ristoro legati alla convenzione con Rfi per il passaggio delle terre della Tav. Sono partiti dal lato del viale antistante l’Isis, attualmente è in fase di attuazione il golfo di sosta per gli autobus mentre, dalla prossima settimana, saranno completate le opere preparatorie alla posa della pavimentazione che sarà realizzata a partire 24 luglio oltre a tutte le altre necessarie per ampliare il marciapiede. "Siamo felici di come stanno procedendo gli interventi – dichiara il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – la ditta sta lavorando bene rendendo minimi i disagi per i cittadini. Con questo progetto, che siamo riusciti a condividere con la cittadinanza e che interviene e risolve strutturalmente le criticità maggiori, viale Gramsci acquisirà una nuova fisionomia, sarà un viale più vivibile e sicuro per chi vi abita, per chi nel viale lavora e per chi nel viale viene a scuola". Questo progetto, a tre settimane dal suo via, ha proprio come principale scopo la messa in sicurezza i pedoni, con un occhio di riguardo verso l’utenza debole che caratterizza, nei numeri, uno snodo viario soprattutto nel periodo di apertura delle scuole. Nella prima fase, che si protrarrà per tutta l’estate, il cantiere interesserà il tratto ovest del viale da via Peruzzi fino all’incrocio con via Milano e, dal 10 luglio, è previsto anche l’abbattimento delle piante fino all’incrocio di via Milano per poi andare avanti, dal 1 agosto, con altri lavori sul lato opposto del viale stesso in modo da rendere fruibile la zona prima della riapertura delle scuole: "Stiamo cercando di ridurre al minimo i disagi – aggiunge il direttore dei lavori Andrea Cincinelli – il programma è pensato per mantenere il traffico veicolare durante l’intero intervento.

I lavori stanno avanzando nei tempi senza problematiche e, di questo passo, l’intervento potrà essere concluso entro fine anno". Altri punti nei quali è stata posta l’attenzione sono gli attraversamenti pedonali, che saranno illuminati, la riqualificazione di piazza Firenze e del giardino del quartiere Calambrone e la sicurezza degli innesti sul viale dalle strade secondarie: "Stiamo cercando di ridurre al minimo i disagi – aggiunge il direttore dei lavori Andrea Cincinelli – il programma è pensato per mantenere il traffico veicolare durante l’intero intervento".