Viale Gramsci, il cantiere che divide: si scatena la polemica

Viale Gramsci ancora al centro delle polemiche a San Giovanni. Questa arteria stradale ormai dal 12 giugno scorso, di alcuni lavori di riqualificazione che si protrarranno almeno fino alla fine dell’anno per un costo complessivo di oltre un milione di euro è stata al centro di un dibattito politico fino a qualche giorno fa, dopo le esternazioni del capogruppo del movimento cinque stelle Tommaso Pierazzi circa l’abbattimento dei tigli controreplicate, a stretto giro di posta, dalla maggioranza che ha ben spiegato come sarà aumentato, il numero delle piante che faranno da cornice a tutto il tratto stradale. Sempre Pierazzi, però, ha messo in rilievo un aspetto che non lo si può definire secondario: il grado di sicurezza del cantiere che sta lavorando sulla strada. Un sopralluogo, questo, nato dalle chiamate di alcuni residenti che dopo aver inviato video si sono detti preoccupati di come il traffico in prossimità del lavoro di abbattimento dei tigli non fosse regolato dai vigili urbani. Manca, in pratica, la segnaletica adeguata per il passaggio così come l’attraversamento di quello pedonale non lo si può definire sicuro senza la presenza dei vigili a regolare il flusso delle auto che, ogni giorno, passano dal viale. "Vorremmo far notare - afferma sempre Pierazzi - che non solo la viabilità non era sotto controllo ma gli alberi tagliati risultavano accatastati senza protezione".

Massimo Bagiardi