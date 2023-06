Viale Gramsci, grandi lavori in vista Obiettivo sicurezza per auto e pedoni

di Marco Corsi

A metà giugno, subito dopo la fine della scuola, prenderanno il via i lavori di riqualificazione di viale Gramsci a San Giovanni. Un intervento atteso da decenni, che darà una risposta in termini di sicurezza e di fruibilità. L’investimento ammonta a oltre un milione di euro, soldi interamente coperti dai finanziamenti legati all’arrivo delle terre della Tav. Un’opera di fondamentale importanza per l’area a nord della città. Questa strada era nata come area periferica ma, a seguito dell’espansione di San Giovanni, è ormai a tutti gli effetti inserita all’interno del tessuto urbanizzato. Era quindi necessario riqualificare il tratto e valorizzarne la sua funzione di collegamento tra aree importanti. Obiettivi fondamentali inseriti nel progetto il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento nella rete delle piste ciclabili. Non ci saranno invece modifiche alla viabilità. I lavori verranno realizzati in più step e si concluderanno a fine anno. Saranno individuati nuovi spazi "di qualità" per le persone, slegati alla circolazione della auto. Consentiranno di recuperare il rapporto con le aree pubbliche e commerciali adiacenti. Azioni progettuali sinergiche che possano soddisfare l’interazione fra mobilità dolce (percorsi pedonali e ciclabili), mobilità meccanizzata (traffico veicolare e aree di sosta) di concerto con il trasporto pubblico, compreso quello scolastico. Nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà essere un viale urbano che sia comodo da frequentare in auto ma sicuro da vivere a piedi o in bicicletta. "Vorremmo armonizzare i caratteri della strada con quelli della zona che attraversa, migliorare gli spazi pavimentati destinati alla mobilità lenta attraverso percorsi protetti e ben distinti e soluzioni specifiche di arredo per alcuni slarghi e luoghi considerati punti di riferimento dello spazio collettivo", ha detto in sede di presentazione dell’intervento l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini.

La questione maggiormente sentita dalla popolazione è relativa alla velocità con la quale è percorso il viale. C’è poi il tema legato al traffico degli autobus scolastici. I cittadini chiedono di rendere più sicure le immissioni dalle arterie laterali. Viale Gramsci è una strada lunga circa 540 metri che si sviluppa secondo l’asse nord-ovest, sud-est. E’ larga circa 12 metri comprensivi delle aree destinate al parcheggio. Il viale divide il centro città dalla principale zona sportiva del paese e dalla più importante realtà scolastica presente in città.