Viale Giotto, scoppia il caso in aula. Il Pd: "Allagamenti dopo i lavori"

di Gaia Papi AREZZO Ieri, dopo il minuto di silenzio in memoria di Enrico Tirabosco, il Consiglio comunale di Arezzo ha preso il via con le interrogazioni, tutte presentate dai banchi delle opposizioni. L’attenzione dei consiglieri si è concentrata principalmente su questioni infrastrutturali e sul rischio idrogeologico, con particolare riferimento agli allagamenti che hanno interessato viale Giotto durante i recenti nubifragi di fine agosto. Giovanni Donati, del Partito Democratico, ha sollevato la questione legata ai lavori di rifacimento della piazza adiacente, in procinto di essere inaugurata. Secondo il consigliere, gli interventi effettuati non avrebbero previsto adeguati accorgimenti per la regimazione delle acque, con conseguenti disagi per residenti e automobilisti. L’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Casi, ha risposto che l’ampliamento del passaggio pedonale a piano rialzato prevede l’installazione di una caditoia all’inizio del percorso, finalizzata a migliorare il deflusso delle acque. L’Amministrazione, inoltre, valuterà l’eventuale allargamento delle condotte fognarie, soluzione ritenuta necessaria per gestire efficacemente le precipitazioni più intense.

I nubifragi di fine agosto hanno messo in luce la fragilità del sistema di smaltimento delle acque e la necessità di garantire interventi preventivi efficaci. Molte le zone andate in sofferenza. Strade ordinarie irriconoscibili per i marciapiedi nascosti dall’acqua e sottopassi allagati, chiusi alla circolazione. Tra tutti, il Baldaccio, osservato speciale, così come quello di via Fratelli Lebole. Allagato anche il sottopasso di fronte al Centro Affari, a Pratacci, a Pescaiola, a Saione e a San Zeno. E poi viale Giotto, soprattutto nel tratto che collega il parco Pertini alla nuova piazza, in cui sono terminati i lavori strutturali e che, a breve, dovrebbe essere completata con gli arredi urbani, panchine e illuminazione. Proprio l’area di attraversamento, ampliata con il progetto della piazza, è stata sotto scacco dei forti temporali caduti in città a fine agosto. Vere e proprie bombe d’acqua che hanno messo, come si diceva, in difficoltà l’intera città. Viale Giotto, in particolare, è emerso come caso emblematico.

La questione, secondo gli esperti, evidenzia quanto sia cruciale il monitoraggio continuo delle opere pubbliche, l’adozione di soluzioni infrastrutturali adeguate e la programmazione di interventi di manutenzione preventiva per ridurre rischi e disagi. L’Amministrazione ha assicurato che le verifiche continueranno e che verranno adottate tutte le misure necessarie per mitigare i rischi di allagamento, se pur causati da straordinari eventi metereologici. L’obiettivo resta quello di tutelare sicurezza e vivibilità dei quartieri, garantendo la regolarità del deflusso delle acque e la piena funzionalità delle opere pubbliche.