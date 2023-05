Viale Diaz e 40 banchi da gustare Quattro giorni col mercato europeo

di Maria Rosa Di Termine

San Giovanni e l’Europa, un rapporto che si rinnova anche all’insegna della buona tavola. Dall’11 al 14 maggio la città di Masaccio tornerà infatti ad ospitare il Mercato Europeo, una quattro giorni dedicata ai profumi, ai sapori e alle tradizioni del vecchio continente. Un appuntamento ormai tradizionale organizzato da Anva Confesercenti e dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Quest’anno sono attesi nella consueta sede di viale Diaz, a due passi dal cuore cittadino, oltre 40 espositori, con qualche presenza significativa di ospiti provenienti da altre parti del mondo, a cominciare dall’America Latina, per dare vita a un evento che ha sempre riscosso particolare interesse e totale gradimento. Tanto da calamitare migliaia di persone in terra sangiovannese anche quando il meteo non era stato clemente. Lungo il percorso ricavato nella strada scelta come location saranno allestite le cucine dello street food di qualità dei Paesi stranieri, da sempre frequentatissimi e uno degli elementi chiave della manifestazione. Tra le prelibatezze l’immancabile paella spagnola, il gyros greco, il gulasch ungherese, la kapusta polacca, solo per citarne alcune. Ovviamente non mancheranno le proposte del territorio con le tipicità toscane e di altre regioni italianeSecondo consuetudine, infine, nella kermesse sarà possibile degustare anche le migliori birre artigianali bavaresi e di molte altre località. E a conferma che si tratta di un evento a tutto tondo, vetrina del commercio nel suo complesso, si alterneranno alle postazioni dedicate agli assaggi quelle dei prodotti di artigianato, bigiotteria ed articoli vari. Insomma, un’occasione di rilancio, a pandemia archiviata, che lancia un messaggio improntato alla relazione in un periodo complicato e purtroppo ancora segnato dal conflitto russo – ucraino.

E un volano per l’economia visto che coinvolgerà i negozi e le botteghe del vicino centro storico pronti allo start ufficiale degli appuntamenti pensati nei mesi estivi. Del resto la quattro giorni è da sempre trainante e non passa mai di moda propria per la varietà dell’offerta che consente di scoprire o riscoprire attraverso il cibo culture e costumi alimentari differenti da quelli autoctoni, peraltro eccellenti. La certezza degli organizzatori è che venga confermato e amplificato il successo delle precedenti edizioni consentendo a residenti e turisti di godere di una socialità finalmente ritrovata. Per inciso la tappa sangiovannese del Mercato Europeo ha radici consolidate e ultradecennali vista che la prima edizione si è svolta una quindicina di anni fa e si è interrotta soltanto in tempo di Covid.