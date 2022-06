di Lucia Bigozzi

Il cantiere è chiuso e viale della Repubblica ha il suo marciapiede. Ottocento metri lungo i quali le persone potranno muoversi a piedi e in sicurezza lungo una delle arterie stradali più trafficate di Foiano e in una delle zone più popolose. I lavori, appena terminati, hanno riguardato il tratto che dall’incrocio con via Foro Boario e attraversando l’intersezione con via del Cimitero arriva fino all’incrocio con via Bottaio, dove si ricollega al marciapiede già esistente. Il manufatto consente di raggiugere a piedi agevolmente sia il centro storico che le zone periferiche circostanti, dalla cittadella dello sport al cimitero. "Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale e tra i progetti inseriti nel piano delle opere pubbliche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la mobilità sia dei veicoli che delle persone" spiega l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Corei (nella foto) che ha tagliato il nastro insieme al sindaco Francesco Sonnati e al consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli rimarcando la collaborazione con la Regione. Il costo complessivo del nuovo marciapiede ammonta a circa 230mila euro; di questi 75mila sono stati co-finanziati dalla Regione dopochè il Comune nel 2020 ha vinto il bando toscano sulla sicurezza stradale.

Se a Foiano i lavori per il manufatto stradale hanno rispettato il cronoprogramma, nella frazione di Pozzo il rifacimento del marciapiede di viale Santa Vittoria ha subito uno stop che aveva creato disagi alla popolazione, dovuto al ritardo nella consegna dei materiali da parte dei fornitori alla ditta incaricata dei lavori: uno dei tanti effetti della crisi generata dalla pandemia prima e adesso dalla guerra. L’intervento su viale Vittoria riprende il suo corso sotto la supervisione degli uffici comunali proprio in questi giorni perché l’approvvigionamento alla ditta è già avvenuto.

Nel caso specifico, il costo complessivo della realizzazione dell’opera è pari a centoventimila euro, interamente finanziati dalle casse comunali e servirà a rinnovare il collegamento principale e strategico per i residenti ma anche per i turisti che soprattutto in estate visitano il piccolo borgo della Valdichiana. La ripartenza dopo due anni nelle "secche" della pandemia ha anche un effetto visivo che sta nei cantieri riaperti, i macchinari al lavoro, squadre di tecnici e manutentori in movimento. A Foiano si vedono lungo le strade o impegnati nella cura degli edifici pubblici. E’ un segnale di ritorno alla normalità con l’elenco delle cose da fare che riprendono slancio.