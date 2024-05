Viale Cadorna, progetto e polemiche. Spazio giochi spostato. "Non basta"

Cambia il progetto che riguarda l’area verde tra via Fratelli Cervi e viale Cadorna. Giovedì si è riunita la commissione governo del territorio in una seduta aperta al pubblico per discutere la petizione firmata da 729 cittadini che critica la cessione di una porzione del parco ai privati. Nell’occasione il sindaco Silvia Chiassai ha spiegato che alcune modifiche verranno fatte per venire incontro, nel limite della fattibilità, alle richieste dei residenti.

Palazzo Varchi aveva predisposto una convenzione rivolta a operatori economici privati, che comprendeva la concessione per 9 anni di una porzione dell’area verde per realizzare una struttura coperta destinata a uno spazio giochi dedicati ai bambini in una struttura rimovibile da circo con punto ristoro. I residenti non si sono sentiti coinvolti nell’operazione e hanno lanciato una raccolta firme che ha visto centinaia di adesioni. La maggioranza si è resa disponibile al dialogo, ma il disegno ormai non si può più cestinare.

"La volontà dell’amministrazione - ha affermato il primo cittadino di Montevarchi - è stata quella di valutare tutto ciò che si poteva modificare nei limiti del progetto, che non possiamo stralciare perché vi è stata già un’assegnazione. Per questo abbiamo dato precise indicazioni agli aggiudicatari di tenere conto nella redazione del progetto del minor consumo di suolo possibile e abbiamo dato quindi mandato ai progettisti del gestore di arretrare verso la scarpata per il posizionamento della struttura, lasciando una maggiore area libera. Questa era l’esigenza più importante emersa e così ci siamo mossi".

"La struttura non prevederà alcun tipo di cementificazione" ha inoltre aggiunto l’assessore all’urbanistica Angiolino Piomboni. I cittadini presenti, però, non si sono ritenuti soddisfatti da quanto esposto dalla giunta montevarchina.

"Ben venga l’integrazione - ha replicato Ilaria Nocentini, rappresentante del comitato di residenti che si oppone all’opera - ma il dialogo con l’amministrazione noi lo volevamo prima, perché ancora non ci è chiara la priorità di questo intervento. Prima le motivazioni riguardavano la richiesta di uno spazio ludico ricreativo a pagamento da parte dei cittadini, cosa che non ci risulta mai pervenuta. Poi ci è stato detto che bisognava individuare un luogo per l’ammassamento di persone in caso di emergenze per la Protezione Civile, ma alle nostre domande specifiche non abbiamo ricevuto risposta. Credo che si voglia avvantaggiare un singolo a discapito di tutti".

La questione è quindi lontana dall’essere risolta. Se ne tornerà a parlare non appena il gestore presenterà il progetto definitivo e verrà dato dunque il permesso a costruire. Ma da lì in poi non si potrà fare più nulla. Dopo 7 mesi si è tornati così a dibattere sul futuro dell’area verde che ha provocato un forte conflitto tra amministrazione comunale e residenti del Giglio. Nel consiglio comunale aperto che si svolse a ottobre del 2023 Chiassai fu estremamente chiara: indietro non si torna.