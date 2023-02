Viaggio nel mondo dell’economia circolare Cosa fare per avere un mondo senza scarti?

L’economia circolare è un modello di produzione che ha principalmente lo scopo di ridurre la quantità di materie prime estratte direttamente dalla Terra, per utilizzare le cosiddette “materie prime seconde”. È stato ideato e messo in funzione già negli anni ’70 e, da lì in poi, diverse aziende la implementano come rimpiazzo dell’economia lineare.

La differenza tra questi modelli è che nel sistema lineare i prodotti finiscono come residui dopo la raccolta, mentre nell’economia circolare una parte viene riciclata e usata come materia prima seconda nella produzione, riducendo molto la quantità di residui prodotti e, con ciò, la quantità di contaminazione dei rifiuti. Tutto questo sommato alla quantità di energia risparmiata senza estrarre materie prime vergini.

Altro scopo dell’economia circolare è ridurre il più possibile i rifiuti generati dal consumo quotidiano, cercando di trovare soluzioni più rispettose nei riguardi dell’ambiente.

I vantaggi dell’economia circolare sono la competitività tra aziende nello sviluppo di nuovi prodotti ecologici, che porteranno un maggiore tasso di occupazione, che aiuterà lo sviluppo sostenibile dell’economia per ridurre i danni causati all’ambiente.