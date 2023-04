Viaggio in Ucraina con Vincenzo Frenda inviato del Tg2

Un anno dopo l’inizio del conflitto, cos’è diventata la guerra in Ucraina? E l’Ucraina di domani sarà davvero democratica ed europea? Aderirà davvero a Nato e Ue? Qual è la posta in gioco e cosa vuole effettivamente Mosca? E quale partita sta giocando la Cina? Come si concilia la posizione dell’Italia, fornitrice di armi all’Ucraina in guerra, con l’articolo 11 della nostra Costituzione? Sono alcune delle domande che saranno sul tavolo del convegno "Viaggio in Ucraina, la guerra vista da dentro nel racconto di Vincenzo Frenda, inviato del Tg2" in programma oggi: alle 16,30 a palazzo Alberti di Sansepolcro. E’ la seconda iniziativa pubblica de L’Accademia aps, la neonata associazione che si è imposta all’attenzione dei cittadini della Valtiberina a fine 2022 con il grandissimo successo della mostra "Il colore dentro", dedicata alla riscoperta del pittore di Sansepolcro Francesco Dindelli. Il convegno rientra negli scopi fondativi de L’Accademia aps: favorire la riflessione comune, il dibattito pubblico e l’elaborazione di idee, realizzando eventi che siano sensibilità collettiva, esperienza condivisa e patrimonio culturale della comunità della Valtiberina.

La sede è la stessa: le sale dello storico Palazzo Alberti di via XX Settembre a Sansepolcro si aprono dunque nuovamente al pubblico per questo momento di confronto.