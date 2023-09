Viaggio dai Mille a oggi il nuovo libro di Antonio Comerci

Oggi alle 17.45, la BiblioCoop di via Vittorio Veneto 137, ad Arezzo, ospita la presentazione di “Viaggio dai Mille a oggi. Libri, storie e personaggi” (Mauro Pagliai Editore) di Antonio Comerci. L’iniziativa promossa da Unicoop.fi sezione Soci Arezzo, in collaborazione con Biblioteca Città di Arezzo, è inserita nel calendario di “Pomeriggi in BiblioCoop”, incontri dedicati all’editoria toscana. Il volume sarà presentato dal giornalista culturale Marco Botti, che dialogherà con l’autore sui contenuti del libro. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. I libri ci accompagnano ovunque, di giorno o di notte. Ricordiamo per sempre le storie più belle, ci rispecchiamo nei personaggi più suggestivi. Ha quindi senso scrivere un volume sui libri che abbiamo letto? Lo scopriremo grazie ad Antonio Comerci, prendendo spunto dalle sue letture preferite, con cui il giornalista bibliofilo ci trasmette ricordi, pensieri e aneddoti che spesso ci troveremo, inaspettatamente o meno, a condividere. “Viaggio dai Mille a oggi”, come ci tiene a specificare Comerci, non è un saggio, ma il racconto di storie e personaggi che ha incontrato come lettore. Una descrizione di ciò che gli hanno dato i libri che ha letto negli ultimi anni, da trasmettere agli altri come informazioni, sensazioni e approfondimenti.