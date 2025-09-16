Viaggio all’inferno, spettacolo al Maec

Sarà il Museo Maec a fare da cornice domani alle 21, al debutto di "Viaggio all’Inferno", un ciclo di cinque appuntamenti che accompagnerà il pubblico attraverso i versi più celebri e suggestivi della Divina Commedia. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cortona con il patrocinio del Maec, di Aion e dell’Accademia Etrusca, nasce con l’obiettivo di "far rivivere la parola di Dante come esperienza contemporanea, capace di scavare nell’animo umano, tra contraddizioni e speranze, e di proporre una riflessione attuale su bellezza e armonia".

Protagonista sarà l’attore e regista Gianluca Brundo, che nel suo percorso artistico è tornato più volte a confrontarsi con Dante. Dopo il successo di "DanteInferno" – 286 repliche per la Fondazione Teatro della Toscana – l’artista romano sceglie Cortona per un nuovo viaggio teatrale. "Ogni singolo verso della Commedia – sottolinea l’attore – è una fonte inesauribile di significati e continua a rivelare rimandi e riflessi inattesi".

Accanto a lui, Chiara Franceschini al violino e Maicol Cucchi alle percussioni, con i costumi firmati da Maria Ines Saglietti. Un intreccio di voce, musica e immagini che trasformerà la sala del Maec in un palcoscenico suggestivo. Il calendario prevede cinque tappe: 17 settembre (Canti I-VI), 24 settembre (VII-XIII), 1° ottobre (XIV-XX), 8 ottobre (XXI-XXVII), 15 ottobre (XXVIII-XXXIV). Ingresso su prenotazione obbligatoria (0575.630415, [email protected]).

La.Lu.