Viaggiare in bus e scoprire la storia locale Le classi coinvolte e il tour in provincia

AREZZO

Il viaggio di "Va’ dove ti porta il bus" è partito. Il progetto didattico promosso da Autolinee Toscane è ora in fase di attuazione. Il progetto è finalizzato non solo ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Ad Arezzo le classi coinvolte nel progetto sono la 1Ar, la 1Br, la 2Ar, la 2Br, la 3Ar, la 3Br della scuola secondaria di primo grado Vittorio Fossombroni di Rigutino. I bambini, a bordo sdei bus della linea H e della linea LS6, rispettivamente in direzione Arezzo e Castiglion Fiorentino, hanno "viaggiato" parlando di alcuni personaggi come il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena e Vittorio Fossombroni. Si sono poi ricordati i prodotti enogastronomici importanti del territorio e le feste paesane come la Sagra della Polenta. Una volta giunti a Policiano lo sguardo è stato rivolto alle alture, in cui si erge un antico castello ricco di storia e la Fonte del Latte.

Proseguendo il percorso, passando da Olmo è stata vista la Colonna Granducale, un vero e proprio cartello stradale del passato. È stata poi raggiunta la città passando in visita il Colle del Pionta, i Bastioni. Infine sono stati inseriti all’interno del percorso anche Piazza Grande e la Chimera. Con la linea LS6, in direzione Castiglion Fiorentino gli studenti si sono confrontati con un itinerario differente: partendo sempre da una prima panoramica sulla Valdichiana sono stati affrontati altri punti di interesse. Continuando il percorso in bus, sono arrivati a Castiglion Fiorentino, in Piazza Garibaldi.