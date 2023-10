Viaggia con oltre 30 chili di droga. Arrestato a vent’anni sulla E45

di Claudio Roselli

Un’operazione iniziata a e conclusa con l’arresto a Mercato Saraceno, cioè una sessantina di chilometri più a nord, in Romagna, dove all’interno della vettura c’erano ben 30 chilogrammi di droga. Il tutto nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi sull’asse della E45 e in perfetta sinergia fra la polizia stradale di Forlì e la Questura di Arezzo, che hanno presidiato la superstrada. Questi i fatti: all’altezza del capoluogo biturgense, gli investigatori della squadra mobile aretina notano una vettura che sta sfrecciando ad alta velocità, per cui decidono di seguirla. Il conducente, un 20enne di Frosinone, non è però costante sull’acceleratore e il motivo è ben preciso: a volte preme, a volte allenta; una serie di scatti e controscatti che hanno la precisa finalità di non dare troppo sull’occhio.

Viene allora allertata una pattuglia della sottosezione della stradale di Bagno di Romagna, che si mette sulla sua scia e riesce a fermarlo in sicurezza nell’area di servizio di Mercato Saraceno. Non appena si avvicinano al veicolo i poliziotti hanno subito una certezza: avvertono infatti un fortissimo odore di stupefacente, che il giovane aveva riposto nel portabagagli, senza preoccuparsi nemmeno di nascondere la roba. A questo punto, il sequestro diventa automatico. Gli esami di laboratorio hanno confermato che si trattava di hashish e marijuana, divisi in panetti pressati e sottovuoto e dislocati in quattro scatoloni nei quali erano riportate anche le destinazioni, comprese Rimini, Bolzano e Torino. Un quantitativo che avrebbe potuto fruttare agli spacciatori al dettaglio una somma di oltre 300mila euro. La perquisizione dell’auto e del trafficante, subito condotto negli uffici della polizia stradale di Forlì, ha poi consentito di rinvenire anche tre smartphone, oltre 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false: anche questo materiale è finito sotto sequestro insieme allo stupefacente. Al termine degli atti di rito, per il 20enne sono scattate le manette e: su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova rinchiuso nella casa circondariale di Forlì, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. Per lui è scattata anche la denuncia per uso di banconote false e per reiterazione per guida senza patente, visto che nel biennio precedente era già stato sorpreso al volante senza averla mai conseguita.