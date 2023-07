"Viabilità, opere a vantaggio delle aziende"

BIBBIENA

La viabilità in Casentino continua a tener desta l’attenzione. Questa volta ad intervenire questa volta è il Pd di Bibbiena, che sottolinea come le opere in atto vanno a vantaggio e non a discapito delle aziende che operano nella vallata. "Noi difendiamo l’importante lavoro – si legge nella nota – che è stato fatto negli anni per dare al Casentino una viabilità di fondovalle più sicura e scorrevole, eliminando i punti critici nei quali, purtroppo, negli anni si sono verificati numerosi incidenti anche mortali. Mai come in questo momento ci sono stati tanti progetti in corso di realizzazione o di progettazione lungo la 71, compresa quella variante di Arezzo che sarà decisiva per accorciare i tempi di percorrenza. Svilire questo lavoro va a danno dell’interesse pubblico e dei cittadini".

Un’attenzione particolare viene rivolta anche alla variante del Corsalone.

"Questa, una volta tornata al suo tracciato originario – spiega il Pd di Bibbiena – non danneggerà alcuna azienda, ma sarà a vantaggio di tutti i casentinesi. Chi non vuole che quest’opera si faccia, deve spiegare in modo concreto le ragioni per le quali sostiene che quest’opera è contro il pubblico interesse. E la spiegazione non può essere che i casentinesi devono soffrire aspettando che giunga a conclusione il dibattito decennale sui trafori, sulla fattibilità degli stessi, sulle risorse necessarie per realizzarli e su chi deve mettere i soldi. Se si fosse seguita questa strada, oggi avremmo il vecchio tracciato della 71 ben più disagevole e pericoloso di quello che lotto dopo lotto è stato e sarà realizzato. Pensare che la Regione o lo Stato spendano per un’opera, il traforo verso Firenze, più o meno quanto costerebbe dotare della corsia d’emergenza la Fi-Pi-Li ci pare come minimo una boutade".