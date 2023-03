Viabilità, il grido d’allarme di Cna "Collegamenti precari: e tutto tace"

di Claudio Roselli

"Risolvere il problema della viabilità e ricordarsi che anche la tradizione economica è cultura a pieno titolo". Livio Sassolini, imprenditore e amministratore della prestigiosa azienda Busatti di Anghiari, nonché presidente comprensoriale di Cna, esprime l’apprezzamento per la proposta di candidatura della Valtiberina a capitale italiana della cultura per il 2026. "Un’idea assolutamente ottima – sottolinea – che non può portare altro che benefici al territorio e l’orizzonte temporale è una di quelle opportunità da non farsi sfuggire". Sassolini pone la sua attenzione verso tre elementi da lui ritenuti determinanti: "Innanzitutto – dice – si ragiona finalmente con una logica di vallata, obiettivo sul quale insistiamo da tempo. Seppure a livello virtuale, dobbiamo abbattere i singoli campanili e innalzare l’ideale bandiera della Valtiberina, poi ogni Comune ha la sua specificità da conservare, ma un’operazione de genere non ha senso se non vi è un progetto su scala territoriale, coinvolgendo tutti gli attori interessati. In secondo luogo – prosegue – ho visto ben evidenziato il concetto di luogo della memoria, come è giusto che sia: l’archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e anche le altre realtà sono punti di forza a supporto della candidatura, assieme alla valorizzazione del mondo dei borghi. Ebbene, proprio su quest’ultimo versante è bene specificare che i borghi sono stati plasmati dalle botteghe artigiane succedutisi nei secoli e che ancora esistono. La qualità dei prodotti abbinati con il territorio, il know-how che ci sta dietro e l’abilità manuale sono un patrimonio culturale di prim’ordine: ecco perché, in sede di riflessione progettuale – sostiene Sassolini – ritengo opportuno il coinvolgimento anche delle organizzazioni di categoria dell’artigianato, che possono impreziosire la gamma dei tanti requisiti sui quali la Valtiberina può fare leva".

Il terzo elemento sul quale il presidente valtiberino di Cna si sofferma è la rete infrastrutturale dei collegamenti: "Spero che si accenda la luce sui problemi che da sempre ci affliggono. Puleto per la E45 e Guinza per la E78 sono diventati autentiche parole d’ordine, senza tuttavia dimenticare i percorsi ciclopedonali. Sento spesso dire: ‘Ci siamo, ci siamo…’; spero che sia così, perché le ciclopiste sono legate a ecologia e ambiente, ma anche a cultura e memoria".