Viabilità e Mobilitazione a Monterchi: Le Ville chiedono interventi

MONTERCHI

"Che vengano almeno risistemati i paletti delimitatori lungo i marciapiedi, distrutti dai veicoli che sono soliti parcheggiare".

È la richiesta di un gruppo di residenti di Le Ville che nei giorni scorsi avevano segnalato i problemi legati al passaggio della Statale 73 nel mezzo della frazione di Monterchi, ricordando all’amministrazione comunale che da mesi sono state inviate sulla questione varie email all’ufficio protocollo del Comune e che la stessa polizia municipale ha riconosciuto l’oggettività della situazione, anche se per motivi burocratici si ritrova impossibilitata a individuare la soluzione alle criticità elencate: un marciapiede allo stesso livello dell’asfalto della strada e comunque l’uso a mo’ di parcheggio che ne fanno automobilisti e camionisti, costringendo i pedoni a barcamenarsi fra le vetture in sosta e quelle che circolano sulla Senese Aretina, spesso incuranti dei limiti di velocità. Non vi sono rallentatori e nessuno si ferma prima delle strisce pedonali: ecco le altre implicazioni sollevate dalla parte di residenti che si è dichiarata preoccupata a livello di sicurezza, soprattutto per anziani e bambini, interessando sulla questione anche l’Anas che, tramite la struttura territoriale della Toscana, ha preso in esame la problematica. Dal Comune era stato risposto che non era pervenuto alcun genere di segnalazioni, mentre questi cittadini affermano il contrario, ricordando di averlo già fatto con la posta elettronica. Al di là di ciò, non dovrebbe essere difficile indire un incontro per la trattazione dell’argomento e per vedere di fare qualcosa dopo un’analisi oggettiva della situazione, cercando magari di regolamentare le soste ai lati della strada.