Viabilità di Vaggio Il cantiere riapre

Saranno affidati ad un’altra impresa i lavori per il completamento della nuova viabilità nella frazione di Vaggio, tra i comuni di Reggello e di Castelfranco Piandiscò. Si è arrivati infatti alla rescissione del contratto con la ditta esecutrice, ad un anno esatto dalla consegna dei lavori. "Il cantiere sarà affidato alla seconda ditta in graduatoria - ha spiegato Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Piandiscò - Il problema nei ritardi non ha riguardato soltanto l’aumento dei costi delle materie prime, ma anche la mancanza di sintonia tra l’impresa e l’amministrazione comunale, con grosse resistenze nell’esecuzione dei lavori, motivazioni che hanno portato ad un contenzioso. Adesso si procederà con l’affidamento alla seconda impresa classificata e poi le opere potranno proseguire. Il progetto resta comunque invariato e comprenderà la rotatoria e il secondo ponte sul Resco". Lo scorso novembre è stata aperta al traffico la rotatoria, ma gli automobilisti continuano a trovarsi di fronte ad un’opera incompiuta. Il cantiere è rimasto fermo inizialmente per problemi tecnici legati all’aumento dei prezzi dei materiali. Una volta ottenuti i mezzi finanziari per continuare, sono invece sorte difficoltà nel rapporto tra pubblico e privato. Realizzata la segnaletica, mancano ancora le finiture, la torre faro per illuminare la rotonda e la costruzione del secondo ponte sul Resco. Partendo proprio dalla nuova infrastruttura che sorge lungo la Sp 87 nel tratto di competenza della provincia di Firenze, il ponte approderà sul lato aretino di Pian di Sco, dove la viabilità di via del Vecchietto sarà ampliata nel suo tratto finale, con un nuovo incrocio che farà da innesto su via del Varco in direzione di Faella. Il termine dei lavori era previsto in un primo momento per la primavera del 2023. Adesso il crono-programma è destinato a slittare.