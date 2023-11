Via Longo, al suo posto Fabregas ex Barça

Colpo di scena a Como: nonostante la vittoria di sabato in casa dell’Ascoli e un buon posizionamento in zona playoff, il club lariano ha deciso di esonerare l’allenatore Moreno Longo. Al suo posto in panchina arriva un nome importante: Cesc Fabregas. L’ex stella di Arsenal e Barcellona l’anno scorso ha chiuso la carriera proprio a Como, annunciando di voler iniziare ad allenare. Ora avrà la sua prima occasione. L’esonero pare sia direttamente arrivato dal patron Dennis Wise che, anche senza mai dichiararlo pubblicamente, non ha mai gradito il gioco di Longo.

La dirigenza ha dichiarato di voler puntare direttamente alla promozione in serie A, probabilmnete Longo non era il profilo adatto per puntare alla promozione diretta.

Enrico Levrini