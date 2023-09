Via le antenne: tornano i turisti

Potrebbe cambiare aspetto Palazzo Cavallo, nello specifico la torre dell’edificio che ospita il Comune di Arezzo, e offrire così una visuale ad effetto della città. La giunta infatti ha dato il via libera attraverso una delibera per avviare le procedure che dovranno identificare un nuovo sito dove installare le antenne della telefonia mobile, oggi presenti sulla torre. Eliminando le apparecchiature di fatto non solo migliorerebbe il colpo d’occhio, ma la torre tornerebbe ad essere a disposizione dei turisti "previa adozione di interventi manutentivi" come riporta la delibera approvata dalla giunta comunale in merito al futuro di uno dei monumenti che caratterizzano lo skyline della città. Prima però andrà - come detto - individuato il nuovo luogo dove installare le antenne della telefonia tenendo conto di vari aspetti. "L’allocazione degli impianti - si legge nel documento - dovrà garantire la copertura dei servizi di radiocomunicazione. Il servizio patrimonio dovrà invece disporre la remissione in pristino della torre civica a cura e spese degli occupanti con rimozione degli impianti di telefonia e delle strutture correlate. La rimozione degli impianti è funzionale a minimizzare l’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico, consentire la promozione del centro storico".