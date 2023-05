Via Lavagnini Gli interventi sono alle porte

Lunedì inizieranno i lavori di ripristino e asfaltatura del manto stradale in via Spartaco Lavagnini a San Giovanni Valdarno (nella foto l’assessore Francesco Pellegrini), arteria che necessitava di un intervento. Ciò comporterà, ovviamente, una serie di limitazioni al traffico. Dalle ore 8,30 alle ore 18 – e comunque fino al termine dei lavori – sarà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, lungo l’arteria, in entrambi i lati, nel tratto compreso fra il civico 97 e il civico 201 e in piazza della Repubblica, nel tratto compreso fra via della Costituzione e via Primo maggio, limitatamente al tratto evidenziato dalla segnaletica stradale. Stabilito inoltre il il senso unico di marcia, in via Spartaco Lavagnini, con direzione San Giovanni-Montevarchi, nel tratto compreso fra viale Europa e Lungarno Risorgimento.