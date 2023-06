Via Lavagnini dice addio alle buche Scattano lavori dopo le polemiche

di Marco Corsi

Prenderanno il via lunedì prossimo i lavori di asfaltatura in via Spartaco Lavagnini e incroci limitrofi, nella zona sud di San Giovanni. Un intervento molto atteso dai residenti, per le pessime condizioni del manto.

Lo scorso marzo la vicenda approdò anche in consiglio comunale a seguito di una interrogazione di Catia Naldini. I cittadini avevano infatti segnalato buche e tratti sconnessi al punto che, quando transitavano i mezzi pesanti, anche pullman, i vetri delle abitazioni tremavano. L’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini annunciò che i lavori era già in programma e sarebbero partiti quanto prima. Adesso ci siamo. Via Lavagnini è una direttrice stradale molto importante della città e collega la zona del Bani-Lucheria e tutto il traffico che proviene da Montevarchi al centro di San Giovanni. Ci saranno quindi delle modifiche sostanziali alla viabilità per tutto l’arco della giornata. Dalle 8 di mattina fino al termine dei lavori, previsto in tarda serata, è stata disposta la chiusura dell’intersezione fra via Lavagnini e via Vittorio Veneto e, a seguire, per alcune ore in contemporanea, dell’intersezione tra via Lavagnini e via Europa. L’accesso al quartiere Bani potrà avvenire da via Piero Gobetti. Durante i lavori, nelle ore centrali della giornata, quando le opere interesseranno contemporaneamente i due incroci, l’accesso e l’uscita al quartiere Fornaci potrà avvenire per tutti i veicoli unicamente da via Pruneto. Per l’intera giornata di lunedì, inoltre, il trasporto pubblico locale transiterà in direzione Montevarchi su Lungarno Risorgimento. Le fermate in via Vittorio Veneto e in via Spartaco Lavagnini saranno soppresse. Sempre lunedì 19 giugno inizieranno i lavori per il primo lotto di interventi per la ciclopista dell’Arno.

Dalle 20 fino alle 6 del giorno successivo la ex strada regionale 69 sarà quindi chiusa nel tratto compreso tra la rotatoria di Sant’Andrea e l’intersezione con via del Porcellino nel territorio del Comune di Figline Valdarno. La viabilità alternativa prevede il transito dalla rotatoria di Sant’Andrea per proseguire in via dell’Innovazione e via dell’Energia fino a raggiungere la rotatoria di viale Gramscivia Peruzzi, quindi via Ponte alle Forche e via del Porcellino, e viceversa, per i veicoli provenienti da Figline Valdarno. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.