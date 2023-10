Via i lavori sulla Lauretana: quattrocento mila euro per asfalto e marciapiedi

Inizia oggi la fase due del progetto di rigenerazione urbana di Camucia. Dopo la pedonalizzazione di piazza Sergardi tocca a via Lauretana. L’intervento, anche in questo caso, è finanziato con 440mila euro di fondi Pnrr e prevede il rifacimento della strada e dei marciapiedi. L’obiettivo principale è quello di incrementare i posti auto disponibili. Circa 180 giorni la durata complessiva dei lavori che, inevitabilmente, prevedono alcune variazioni al traffico. "Dopo la riqualificazione di piazza Sergardi - dichiara il sindaco Luciano Meoni, che ha anche la delega ai Lavori pubblici - questo cantiere rappresenta la prosecuzione delle attività di rigenerazione del nostro centro urbano. Si andranno a creare nuovi stalli di sosta per le autovetture e sarà migliorata la vivibilità e la viabilità di Camucia.

Per ottimizzare l’impatto dei cantieri in questa zona, sempre in questa fase, è prevista l’apertura dei lavori di Nuove Acque per la realizzazione del nuovo sistema che permetterà di aumentare la difesa idraulica di Camucia". Il cantiere si muoverà dalla parte bassa della strada salendo per via Lauretana, per questa ragione è necessario il temporaneo restringimento della carreggiata sul lato sinistro a salire verso via XXIV Maggio e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli fino alla conclusione dei lavori prevista per il 15 dicembre. Una volta conclusa questa fase, il cantiere si sposterà sull’altro lato e quindi sarà necessario il temporaneo restringimento della carreggiata nel lato destro a salire verso via XXIV Maggio, con relativo divieto di sosta fino al 15 febbraio. Un altro divieto di sosta riguarderà il parcheggio dell’ufficio postale (via Lauretana, interno 103) fino al 12 aprile.

Anche il mercato settimanale degli ambulanti registrerà delle variazioni temporanee, con il trasferimento degli stalli da via Lauretana a via XXIV Maggio e piazza Sergardi. Si tratta, come detto, ìdel secondo step del progetto. I lavori non terminano qui. Nel piano triennale degli interventi previsti per la frazione di Camucia ci sono anche lavori in via Regina Elena, in via Gandhi con un nuovo parco, via Fratelli Cervi, Largo Gobetti, via dell’Esse e un progetto per via Sandrelli a valle del nuovo parco Petri.

La.Lu.