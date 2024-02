Via Guadagnoli svuotata a marzo. Rotta sull’ex maternità: i tempi

Le tessere si muovono sul Risiko della sanità. E ogni operazione è collegata all’altra nel piano della Asl. Che ad Arezzo ridisegna la cittadella della salute tra il San Donato, il Pionta, i distretti e le case di comunità.

La novità riguarda il trasferimento del quartier generale dei servizi in via Guadagnoli: avverrà entro maggio. Ma i passaggi dell’ingranaggio anticipano i tempi ad oggi perchè a febbraio è previsto il trasloco del dipartimento amministrativo di via Guadagnoli che andrà in via Calamandrei. La fase successiva riguarda parte del distretto di via XXV aprile che entro maggio si trasferirà in via Curtatone. Mentre a marzo è calendarizzato il trasferimento del distretto da via 25 Aprile a via Curtatone.

Il mese di aprile porta con sè il trasloco da via Guadagnoli a via 25 Aprile. Qui sarà collocata anche tutta la parte dell’assistenza domiciliare, oltre alla casa di comunità. Una volta liberato l’immobile di via Giuadagnoli, partiranno i lavori previsti dal Pnrr che consegneranno alla città un hub con tutti i servizi. Sarà ristrutturato l’edificio a due piani. Un intervento da 1,6 milioni che incrocia, come detto, un puzzle di trasferimenti tra via 25 Aprile, via Curtatone e via Calamandrei.

L’altra novità che affianca tutti i progetti al Pionta riguarda la palazzina che adesso ospita la succursasle dell’Itis. La Asl ha già chiesto alla Provincia il rilascio - entro il 2026 - dell’edificio dove sarà realizzato il quartier generale della prevenzione. Sarà così completata "la terza gamba" della sanità (tra San Donato e Pionta). Nei giorni scorsi il direttore amministrativo della Asl Tse Antonella Valeri ha fatto il punto con il presidente della Provincia Alessandro Polcri. Il tavolo istituzionale è finalizzato a concordare una tabella di marcia e una tempistica che tenga conto delle esigenze dei rispettivi interlocutori. Anche se il 2026 non è poi così lontano. Già entro marzo, è previsto un accordo di programma tra Asl e Provincia per fissare le tappe del percorso. Nel frattempo la Provincia dovrà individuare un’altra sede per accogliere la succursale dell’Itis.

Il piano operativo della Asl è modulato secondo step per completare l’assetto definitivo della cittadella sanitaria che ruota attorno a tre cardini: San Donato, Pionta e i servizi sul territorio che passano dalle Case e gli ospedali di comunità.

La "cittadella" al Pionta. Qui i lavori procedono a tamburo battente. La Centrale operativa territoriale - intervento da 610mila euro - è in fase di realizzazione e i cantieri dovrebbero essere chiusi a marzo. Servirà a mettere in connessione l’ospedale e il territorio: saranno operativi sei infermieri e assistenti sociali. Po

co distante sorgerà il Centro au-

tismo (firmato il protocollo di intesa con il Comune). Nella stes-

sa area sarà realizzato l’Hospice

(4,4 milioni da Roma). C’è già lo studio di fattibilità e quando arri

veranno le risorse partirà la pro-

gettazione e poi la gara. Previsto il trasferimento delle serre

per attività formative in un edifi-

cio limitrofo. E ancora: un finanziamento specifico pari a 800 mila euro è destinato alla Salute

mentale e passa dalla ristrutturazione della palazzina della casa

della maternità in via Curtatone.

Qui saranno seguiti i pazienti psichiatrici sottoposti amisure giudiziarie. Progetto esecutivo a novembre.

Lucia Bigozzi