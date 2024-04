Via Fiorentina, sarà la volta buona?. Sottoservizi verso la volata finale. Poi avanti con rotatoria e sottopasso

"Via un ultimo sottoservizio, poi i lavori per la rotatoria di via Fiorentina riprenderanno": parola dell’assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti.

"Terminati i lavori che hanno riguardato lo spostamento di due collettori fognari che interferivano pesantemente con la realizzazione del sottopasso, quelli, per capirci che hanno interessato l’incrocio nel periodo natalizio, ora si procede alla seconda, e ultima, fase di spostamento dei sottoservizi. Quelli che interessano la parte verso il Centro affari, si tratta principalmente di fibre ottiche. Siamo ad un buon punto. Redatto il progetto, acquisiti i pareri dei soggetti interessati, aggiudicata la gara di appalto, si procede con la stesura di un contratto, non aggiuntivo, ma collaterale. A breve inizieranno quindi i lavori per spostare le fibre ottiche, il cantiere interesserà il campo scuola e via Pitagora, sicuramente con un impatto estremamente minore rispetto al cantiere che ha interessato la zona vicina nel periodo natalizio" spiega Sacchetti.

Cantiere per il quale c’era stata una vera e propria mobilitazione da parte delle associazioni di categoria, che si erano fatte portavoce dei negozianti della zona.

Le tempistiche: "Non mi posso sbilanciare, rischio di essere smentito. Ma si parla di qualche mese" spiega. "Nel frattempo è stato revisionato nei dettagli tutto il progetto di via Fiorentina. Ben inteso, c’è sempre una rotatoria e un sottopasso delle stesse dimensioni, ma sono stati definiti dei particolari diversi dal progetto originario. A questo punto non rimane che essere validato e poi ci saranno le condizioni per ripartire con l’appalto principale. Questo, nell’ottica di portare avanti il lavoro. Lavoro che, una volta partiti, a questo punto dovrebbero procedere speditamente" continua l’assessore.

"I ritardi biblici accumulati ad oggi? Da una parte si tratta di un problema con cui convive tutto il Paese, quello della mancanza di manodopera; dall’altra c’è stata una prima progettazione di lavori irrealistica che prevedeva la partenza degli interventi per poi bloccarsi di fronte ad un sottoservizio da spostare in corso d’opera, e ripartire con il lavoro principale. Insomma uno stop e vai che ha necessitato di una rimodulazione. In corso d’opera si è così deciso di procedere con l’eliminazione prima di tutti i sottoservizi e solo allora iniziare l’opera".

Quindi, ricapitolando: "Stiamo procedendo con la chiusura dei lavori collaterali, che prevedono lo spostamento dei sottoservizi presenti al campo scuola e in via Pitagora; passo successivo: la validazione del progetto di via Fiorentina" conclude Sacchetti.

E poi, forse, via Fiorentina comincerà a vedere la luce in fondo al tunnel, pardon in fondo al sottopasso.