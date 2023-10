Via Fiorentina, lavori e disagi. Il maxi-cantiere accelera

Via Fiorentina: stop alla circolazione nel tratto compreso tra l’incrocio semaforico e via dell’Orciolaia. Una chiusura necessaria per proseguire i lavori che servono a realizzare lo snodo tra via Fiorentina e il raccordo urbano, riferito ai sottoservizi. Da lunedì interesseranno proprio quel tratto di strada. Sostanziali le modifiche alla viabilità che interesseranno via Fiorentina lato città e resteranno valide fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 17 novembre, proprio a ridosso dell’avvio della Città del Natale. Il Comune fa sapere che "sarà garantito l’accesso pedonale alle proprietà e agli esercizi commerciali compresi nella zona chiusa". Chiusura che avrà un impatto notevole sulla viabilità di una strada che è la porta alla città dal Valdarno e la Valdambra. Senza contare che nella zona ci sono due centri diurni, la scuola calcio Arezzo, la Sba, due istituti scolastici. Insomma la città subirà un importante scombussolamento. Il lavori in via Fiorentina stanno andando avanti da mesi, ora è necessario l’impiego di tecnologie di intervento molto delicate grazie alle quali verrà completato lo spostamento delle tubazioni di scarico della rete fognaria. Si tratta dell’intervento conclusivo nel sottosuolo fino ad oggi eseguito senza disagi per il traffico, fondamentale per collegare la vecchia rete fognaria con quella nuova appena realizzata ad una profondità di sei metri. Proprio in considerazione dell’impatto che l’intervento comporterà sulla circolazione, già nei giorni precedenti all’inizio dei lavori sarà apposta una serie di cartelli di avviso di modifica della viabilità nei punti interessati e in quelli che serviranno come viabilità alternativa.

Ecco le modifiche: i veicoli che percorrono viale Don Minzoni verso viale Amendola non potranno svoltare a destra su via Fiorentina; quelli provenienti da via Fiorentina lato San Leo con direzione centro, all’intersezione semaforica con viale Don Minzoni-viale Amendola, dovranno svoltare a destra su viale Don Minzoni o a sinistra su viale Amendola; il tratto di via Marco Perennio e via Fiorentina dal semaforo con via Bologna-via Monte Cervino all’intersezione con via dell’Orciolaia sarà strada senza uscita. Nel tratto dall’incrocio con via dell’Orciolaia fino al semaforo con viale Don Minzoni sarà vietato l’accesso, esclusi residenti e fornitori. Nei tratti di via Fermi e via Forlanini divieto di transito (esclusi i residenti). Via Pitagora diventerà senza uscita, con divieto di transito escluso per i residenti.