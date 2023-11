Via Fiorentina, il cantiere si ferma ancora. I commercianti: "Lavori sempre più a rischio"

Quando si dice nascere sotto una cattiva stella. Sembra il caso del cantiere di via Fiorentina. Dopo anni riparte, pur tra le lamentele di residenti e negozianti che si vedono tagliati fuori dalla città. Si perché viene chiusa completamente la strada, poi grazie all’intervento di Confesercenti e Ascom se ne apre una corsia. Ma quando sembra tutto ripartire, il cantiere si immobilizza. Manca un macchinario. Al suo arrivo i lavori ripartono, per un giorno, perché poi arriva il maltempo. Così da due giorni il cantiere è nuovamente fermo. "Era prevedibile che ad ottobre e novembre qualche pioggia arrivasse" dicono i negozianti che guardano alla conclusione dei lavori come ad una Chimera. "Impossibile che siano conclusi entro il 18 novembre" continuano. Data prevista nel crono programma che, fra l’altro, coincide con la partenza della Città del Natale.

Scadenza passata la quale "Bloccheremo tutti i lavori" ha detto l’assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti. Proprio non ci voleva questa ondata di maltempo. Pioggia, ma soprattutto forte, fortissimo vento che, è comprensibile, renderebbe difficoltosi i lavori degli operai della ditta appaltatrice. Ditta, che la scorsa settimana, dopo giorni di stand by in attesa dell’arrivo della perforatrice, aveva assicurato all’assessore di essere ancora nei tempi previsti. "Entro la settimana la ditta appaltatrice terminerà la perforazione. Dopodiché rimarranno a disposizione altre due settimane di lavoro per completare il resto dell’operazione" aveva detto Sacchetti martedì. E così ora i residenti e i commercianti della zona, tra un sospiro e l’altro, lanciano un’occhiata alla ruspa, che per il momento rimane immobile.