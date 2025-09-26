Via Filzi, tutto fermo: "Residenti esasperati"

AREZZOAlessandro Caneschi, consigliere comunale del Pd, è tornato a chiedere aggiornamenti sul destino dell’area di via Fabio Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. L’interrogazione, discussa nel Consiglio comunale di ieri, ha riportato al centro il tema dello stallo con i proprietari del terreno e i disagi che i residenti continuano a denunciare: degrado, sicurezza compromessa e un cantiere mai decollato. A rispondere è stato l’assessore Marco Sacchetti, che ha chiarito come non vi siano "aggiornamenti sostanziali": le posizioni delle parti restano distanti e, nel frattempo, la vicenda si è complicata con l’intreccio di procedimenti giudiziari di varia natura. Un quadro che rende ancora più incerto il futuro di un progetto nato per garantire al corpo della Municipale una sede più adeguata e centrale, trasformato negli anni in una vera incompiuta urbanistica. La vicenda prende avvio nel 2017, quando fu scelto il terreno per la nuova caserma. Nel 2019 il Comune siglò un contratto di leasing in costruendo con il privato. Ma dal 2020 iniziarono i ritardi nella presentazione del progetto esecutivo, accumulando mesi di slittamenti. Nel 2021 e nel 2022 il cantiere era di fatto fermo: l’Amministrazione mise in mora la ditta appaltatrice per gravi inadempienze, mentre la controparte chiese adeguamenti economici ritenuti infondati. La rottura fu inevitabile: il contratto venne risolto e l’area rimase sospesa tra degrado e contenziosi. Sacchetti ha spiegato che l’Amministrazione ha dato mandato ai vigili di effettuare un sopralluogo per verificare se la proprietà abbia ottemperato all’ordinanza comunale che impone il ripristino dello stato dei luoghi, compreso il tombamento delle acque stagnanti. Qualora il privato non avesse adempiuto, il Comune procederà con un intervento in danno. Non si tratta solo di un problema amministrativo. L’area di via Filzi, nel cuore del quartiere di Saione, è diventata un simbolo di abbandono.I residenti hanno più volte segnalato la presenza di rifiuti, pozzanghere stagnanti, episodi di bivacco e intrusioni notturne. Una ferita aperta per un quartiere che attende risposte, mentre il progetto resta ostaggio di contenziosi legali e di un modello contrattuale – il leasing in costruendo – che non ha prodotto i risultati sperati. Nel frattempo, però, la città deve convivere con un’area abbandonata. "Questa vicenda – ha osservato Caneschi – non può restare sospesa all’infinito, serve una soluzione chiara, altrimenti sarà un bubbone che passerà da questa a un’altra amministrazione".Gaia Papi