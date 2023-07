Via Diaz, sosta selvaggia Sale la rabbia dei residenti

di Claudio Roselli

Era già sceso in campo nel giugno del 2020 e dopo tre anni evidentemente la situazione non è cambiata, per cui è tornato di nuovo alla carica. Il biturgense in questione si chiama Giampiero Piccini e risiede in viale Armando Diaz, asse centrale della zona residenziale di Porta Fiorentina a Sansepolcro, che ha anche due direttrici parallele. In una di esse, quella sul lato dove fino a qualche tempo fa c’era il Telebar, esistono due file di parcheggi, ma per chi vi abita è spesso difficile – se non impossibile – trovare posto con l’auto perché la sosta è libera e quindi chiunque può lasciarvi l’auto anche per giornate intere. Tanto più che diversi palazzi non hanno i garage e allora sono in molti coloro che si vedono costretti a tenere fuori la propria vettura. In quella circostanza, Piccini invitò l’amministrazione comunale (era in carica la precedente) a istituire quantomeno un regime di disco orario, precisando di parlare non certo a titolo personale, ma a nome dei tanti cittadini del posto divenuti oramai intolleranti.

Ebbene, stando a quanto riportato dallo stesso Piccini proprio in questi ultimi giorni, da allora non sarebbe cambiata una sola virgola. Intanto, non vi sono box riservati ai disabili; in molti parcheggiano qui l’auto e vi rimangono tutto il giorno e per giunta la segnaletica non esiste quasi più. Nel dichiararsi "stufo", Piccini aggiunge: "Se prendo l’auto, poi devo aspettare un tempo infinito, visto che per noi residenti non esistono parcheggi appositi. Si trovano in città. In un qualsiasi posto, i residenti hanno parcheggi riservati: qui invece no. Vi pare possibile una cosa del genere? Non parliamo poi dei giardini del viale, ridotti a deserto incolto. L’amministrazione attuale dovrebbe considerare tutto questo e porre rimedio, ma evidentemente ha altro da fare!".

Stavolta, allo sfogo Piccini aggiunge anche quattro richieste: parcheggi riservati per i residenti, parcheggi per disabili, una segnaletica ordinata e visibile e giardini non da… Far West. "E’ chiedere troppo?", conclude Piccini. Per ciò che riguarda i giardini, un altro storico residente di Porta Fiorentina, Valerio Mercati, dice la sua: "Viale Diaz era il salotto buono della città, con aiole e giardini sempre in ordine. Adesso, quella visione è un lontano ricordo: mi auguro che quanto prima l’amministrazione vi metta le mani, non è un bel biglietto da visita". Sui parcheggi, intanto, una prima risposta arriva dall’assessore Alessandro Rivi, il quale ha detto che è in fase di studio la concreta possibilità di diversificare l’utilizzo dei box: libero per i residenti e con disco orario per gli altri, come di fatto ha proposto Piccini.