Via di Francesco, Casucci (Lega) chiede maggiore coordinamento e "governance" regionale

La mancanza di coordinamento e di "governance" sta generando grosse difficoltà nell’ambito dell’organizzazione e promozione della Via di Francesco. A dirlo è il consigliere regionale della Lega Marco Casucci che annuncia sul tema un’interrogazione. "I Cammini di Francesco sono un itinerario di quasi trecento chilometri in Toscana che interessano alcuni dei luoghi più significativi del passaggio di San Francesco nella nostra regione, in particolare nell’area orientale (da Firenze alla Verna ed Assisi e la Lauretana che unisce Siena a Cortona, fino a Loreto). Ma in attesa dell’approvazione di una nuova Legge regionale sul tema, c’è un vuoto che va colmato". Casucci mette in evidenza anche che occorrerebbe la massima sinergia con le varie associazioni del territorio, dagli Ordini Francescani alle Diocesi. "La Regione, a mio avviso, dovrebbe pertanto assumere un ruolo di coordinamento per favorire un’irripetibile occasione di crescita per tutte le zone interessate", precisa ancora l’esponente leghista. "Vista, quindi, la rilevanza anche economica del progetto, è quanto mai utile ed urgente individuare una più ampia strategia di sviluppo turistico".