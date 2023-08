Via da scuola uno su cinque 80mila euro per i "Neet" Obiettivo, creare un futuro

Ottantamila mila euro per promuovere azioni dirette a recuperare, valorizzare e introdurre nel mondo lavorativo quei giovani "Neet" (not in education, employment or training: ossia che non studiano e non lavorano) che non hanno proseguito gli studi, non hanno un’occupazione e non sono inseriti in una formazione.

E’ questo l’obiettivo principale del progetto con cui l’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha partecipato e vinto il bando "Emersione e riattivazione dei giovani Neet – Link! Connettiamo i giovani". La notizia era già stata anticipata in una fase di valutazione preventiva, ma è stata ufficializzata in questi giorni. Ad avvalorare l’entusiasmo per l’ottimo risultato centrato, anche il fatto che l’Ente è l’unico della Provincia di Arezzo ad aver vinto il bando promosso a livello nazionale. Il problema del resto è sentito: in Casentino abbandono gli studi durante il proprio percorso formativo il 19,8% dei giovani e il dato analizzato dal punto di vista di genere si attesta a 8,7% per i maschi e a 11,1%, per le femmine.

È proprio per far fronte a questa situazione che l’Unione dei Comuni Montani ha studiato azioni programmate, anche attraverso attività pratiche e laboratori, per la valorizzazione delle competenze e dell’orientamento dei Neet. Nello specifico ad esempio saranno raggiunti i giovani nei luoghi dove si incontrano e, con il supporto di operatori di strada e delle associazioni giovanili che hanno partecipato alla progettazione, verranno organizzati eventi musicali e pubblicizzate le iniziative, realizzati brevi video spot e sarà avviata una campagna social sui canali attivati e quelli già a disposizione dei partner.

Gli operatori si concentreranno sulle Soft skills e organizzeranno dei laboratori con la presenza di figure professionali del mondo artistico e musicale, per lavorare appunto sulle capacità di organizzazione, collaborazione, raggiungimento degli obiettivi. Saranno realizzati 10 laboratori e un evento artistico e musicale.

Al termine delle attività, saranno valutate le competenze acquisite da parte dei giovani per delineare dei profili individuali e qualificarne il grado di conoscenze, da spendere in una loro futura occupazione.

"In questi giorni è stato ufficializzato lo straordinario risultato centrato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino – ha dichiarato la presidente dell’Unione dei Comuni Eleonora Ducci – metteremo in campo diverse azioni per formare i nostri giovani e per potenziare le loro capacità da spendere nel mondo del lavoro".

Un ulteriore modo per coinvolgere quei giovani che si allontano dalla scuola per aiutarli a formarsi e a trovare una strada per un futuro lavorativo.