Via alle iscrizioni per scrutatori e presidenti

Ultimi giorni per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio elettorale. C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre. L’iscrizione all’albo non ha scadenza in quanto ha carattere permanente. Va, pertanto, effettuata una sola volta e viene conservata presso la Cancelleria di ciascuna Corte di Appello. I requisiti prevedono l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Arezzo (o nel comune dove si fa domanda), buona condotta morale, possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni abbiano superato i 70 anni di età, i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società Poste Italiane;

gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti. È necessario presentare la domanda accedendo con Spid, carta di identità elettronica o CNS sul sito del Comune oppure tramite posta elettronica trasmettendo all’indirizzo PEC [email protected], oppure all’indirizzo [email protected] il modulo firmato e scannerizzato unitamente alla copia di un documento di identità valido, indicando nell’oggetto "iscrizione albo presidenti di seggio". È possibile rivolgersi anche allo sportello Unico di Piazza Fanfani su appuntamento. Per quanto riguarda gli scrutatori l’elenco viene aggiornato il 31 gennaio di ogni anno. Stessa modalità per la presentazione delle domande riservate a coloro che hanno una età minima di 18 anni ed hanno assolto agli obblighi scolastici, sono iscritti nelle liste elettorali del comune dove fanno richiesta.