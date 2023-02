Via al restauro del tondo al Maec Opera pronta per "Signorelli 500"

CORTONA

Al via il restauro del dipinto "Madonna con bambino e santi protettori di Cortona" di Luca Signorelli. A ridargli nuova vita ci penserà la restauratrice Nadia Innocentini e nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro fra l’assessore alla cultura Francesco Attesti e la soprintendente Jane Donnini. Il celebre tondo del Maec (nella foto) sarà pronto per essere nuovamente esposto in occasione della mostra "Signorelli500" in partenza il prossimo 23 giugno. Un restauro reso possibile grazie alla donazione del ricavato delle vendite del libro "The Little Lark Still Sing" di Victoria Smith, ormai cortonese di adozione. Smith, infatti, è proprietaria del casale "La Lodolina" ed ha scelto Cortona come seconda casa insieme al marito Larry Smith decidendo di contribuire alla valorizzazione e conservazione del suo patrimonio storico artistico.

"Ringraziamo ancora la ‘Mecenate’ che ha voluto sostenere questo investimento – dichiara l’assessore Attesti – questa è un’opera importantissima che resterà comunque anche dopo la mostra è che rappresenterà uno dei punti dell’itinerario che Cortona dedicherà a Luca Signorelli". Il lavoro di restauro prevede la rimozione e la correzione di ritocchi alterati come è stato previsto nel progetto approvato dalla Soprintendenza.