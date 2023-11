Via al processo di digitalizzazione

A Cortona prende il via la procedura di digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie del Comune. Sarà possibile grazie all’acquisizione di un contributo regionale che permetterà di mettere in piedi l’infrastruttura tecnologica che consentirà la consultazione via web della documentazione. L’ufficio tecnico comunale ha partecipato al bando "Cartabyte" della Regione Toscana aggiudicandosi di un contributo di 40mila euro. Cittadini, tecnici e gli stessi uffici del Comune, avranno la possibilità di consultare "on demand", 24 ore su 24, da ogni dispositivo, la banca dati digitale contenente le pratiche presenti. Con il finanziamento ottenuto sarà possibile procedere alla digitalizzazione di una prima sezione dell’archivio del Comune secondo gli standard previsti dalla regione Toscana. L’Amministrazione provvederà alla digitalizzazione completa dell’archivio attingendo ad ulteriori bandi e anche con risorse proprie. Il primo step avverrà nel biennio 202425. "Avanti con gli investimenti per la digitalizzazione – dichiara il sindaco Luciano Meoni – dopo i bandi Pnrr per il rifacimento del sito e l’infrastruttura web comunale, grazie all’Ufficio tecnico siamo riusciti a intercettare risorse regionali per creare uno sportello edilizia smart".